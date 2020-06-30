Зеленская продолжает лечение в больнице, - Офис Президента

Первая леди Елена Зеленская, у которой ранее диагностировали оронавирус, чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини. "Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - сказано в нем. 12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. 16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции. Как сообщали Українськi Новини, 26 июня завершился срок особого режима работы Президента Владимира Зеленского, введенного в связи с заболеванием его супруги COVID-19. После того, как первая леди заболела, Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию. В то же время по Конституции Президент не имеет права даже временно делегировать свои полномочия, а ситуации карантина и самоизоляции не предусмотрены. Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента. Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни. Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).