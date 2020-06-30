подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июня 2020, вторник, 18:55 2081
Президент 2020-06-30T19:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленская продолжает лечение в больнице, - Офис Президента

Зеленская продолжает лечение в больнице, - Офис Президента

Надежда Комендантова
Первая леди, Коронавирус, Елена Зеленская, Коронавирус у Зеленской
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official

Первая леди Елена Зеленская, у которой ранее диагностировали оронавирус, чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - сказано в нем.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня завершился срок особого режима работы Президента Владимира Зеленского, введенного в связи с заболеванием его супруги COVID-19.

После того, как первая леди заболела, Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

В то же время по Конституции Президент не имеет права даже временно делегировать свои полномочия, а ситуации карантина и самоизоляции не предусмотрены.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Больше новостей о: Первая леди Коронавирус Елена Зеленская Коронавирус у Зеленской

Послезавтра Зеленский прекратит особый режим работ...
В Киевской области уменьшилось количество случаев ...
В детдоме Happy Home рассказали о реакции и самочу...
Нацполиция не владеет информацией о нарушении режи...
Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
Новости
Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной 20:18
На Донбассе два воина ВСУ получили осколочные ранения 19:52
В Николаевской области выгорело большое пшеничное поле 19:38
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда 19:22
В Киеве три станции метро закрыли в час пик 19:14
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
больше новостей
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok