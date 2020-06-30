Зеленская продолжает лечение в больнице, - Офис Президента

Первая леди Елена Зеленская, у которой ранее диагностировали оронавирус, чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - сказано в нем.

12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня завершился срок особого режима работы Президента Владимира Зеленского, введенного в связи с заболеванием его супруги COVID-19.

После того, как первая леди заболела, Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.

Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

В то же время по Конституции Президент не имеет права даже временно делегировать свои полномочия, а ситуации карантина и самоизоляции не предусмотрены.

Поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Зеленский продолжил ездить в Офис Президента, но ограничил круг физического общения до охраны и ближайших помощников, перевел совещания в онлайн-режим, исключил личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.

Также ежедневно он проходил медосмотры, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).