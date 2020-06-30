В селе Кошев на Волыни COVID-19 нашли у священника и руководителя церковного хора

В селе Кошев на Волыни, которая не соответствует критериям смягчения карантина, коронавирус нашли у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви.

Об этом сообщается на брифинге Волынской ОГА.

"Там сейчас устанавливают круг контактных лиц. Об этих случаях сообщили председателя сельсовета, предоставили необходимые рекомендации, проводят дезинфицирующие мероприятия", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что за последние сутки на Волыни зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19: г.Луцк, Камень-Каширский, Ратновский районы - по 9 случаев, м. Нововолынск, Луцкий район - по 7 случаев, Шацкий район - 5 случаев, Маневицкий, Любашевский районы - по 3 случая, Ковальский и Владимир-Волынский районы - по 2 случая, Луцкий район - 1 случай. Выздоровел один человек.

Как сообщали Українські Новини, у главного тренера футбольного клуба "Волынь" Андрея Тлумака обнаружили COVID-19.

В Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 29 июня.