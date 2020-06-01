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01 июня 2020, понедельник, 09:36 115
Транспорт 2020-06-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички

В Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички

Кира Молчанова
Киев, Киевпастранс, городская электричка, Железнодорожный транспорт
Электричка. Укрзализниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznyts
Электричка. Укрзализниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznyts

Пока в Украине запустили первые поезда дальнего следования, с железнодорожным транспортом в столице возникли сложности. В начале карантина приостановило работу моторвагонное депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", и с ослаблением карантинных мер его служащие не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.

Однако, когда запустят саму электричку, в "Киевпастранс" не уточнили.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта 2020 временно отменилось кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница) и Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

В "Укрзализнице" заявили на днях о намерении возобновить курирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

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