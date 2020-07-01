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  • Рубль посреди недели снова упал в цене. Курс российской нацвалюты на 1 июля
01 июля 2020, среда, 10:59 197
Экономика 2020-07-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль посреди недели снова упал в цене. Курс российской нацвалюты на 1 июля

Рубль посреди недели снова упал в цене. Курс российской нацвалюты на 1 июля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 1 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 30 июня, снизился на 3 копейки, и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду повысился по сравнению с 30 июня на 3 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,30 3,91
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,71

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июня на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Тем временем в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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