Рубль посреди недели снова упал в цене. Курс российской нацвалюты на 1 июля

В среду, 1 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 30 июня, снизился на 3 копейки, и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду повысился по сравнению с 30 июня на 3 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,91 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,71

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июня на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Тем временем в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.