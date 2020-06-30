Львовская область десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом

В то время, как по состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 706 новых случаев заражения коронавирусом, Львовская область десятый день лидирует по количеству больных COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли. Об этом доложил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского", – сказано в нем.

В Закарпатской области, согласно сообщению, более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными.

"С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", – сказал Зеленский.

В ходе совещания правительство заверило, что готовит больницы ко второй волне эпидемии.

"Сейчас имеются кровати для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве", – сказано в сообщении.

Также Кабинет Министров пока не собирается возобновлять работу детских лагерей.

На совещании Зеленском также доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим.

В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений, - лодками, помпами, специальными костюмами.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня в Киеве зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество больных достигла 5037 человек.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 28 июня увеличилось на 40 человек до 2 546.