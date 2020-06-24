Туристы без масок и заполненные пляжи. Как Одесса начала курортный сезон

В то время, как Одесса усилила карантин с 22 июня, отдыхающие сознательно нарушают ограничения, а на выходных особенно наблюдается большой наплыв людей, нигде и яблоку упасть на пляжах. На небольших пляжах пытаются соблюдать дистанцию, однако на больших – ее нарушают, об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

С 22 июня в Одессе усилили карантин, который касается и отдыха на пляжах. В частности, дистанция на городских пляжах между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. Однако, ее нарушают как граждане, так и владельцы пляжных услуг.

Больше всего отдыхающих в Одессе – на выходные дни. На пляжах очень много туристов.

На небольших пляжах и на пляжах пансионатов дистанцию ​​пытаются придерживаться. Однако, как видно на фото, шезлонги расположены без соблюдения дистанции в 1,5 метра – по два друг к другу.

В то время как на больших пляжах Одессы дистанцию ​​менее нарушают.

Обслуживающий персонал на пляжах пытается придерживаться карантинных норм – ношение масок и использование антисептиков. Однако, сами же туристы игнорируют карантин. Как видно на фото, граждане нарушают дистанцию ​​в 1,5 метра. В то время, как на пляже много свободных шезлонгов, они сидят друг возле друга.

Также в условиях усиления карантина – обязательное ношение масок в общественных местах. Однако на пляжах, этой нормы отнюдь не соблюдают. Люди отдыхают на пляжах без масок, не используют их даже дети.

Согласно усиления карантина запрещена и мелкая торговля на пляжах и в зонах отдыха.

Кроме того, в городском транспорте количество пассажиров должно быть не более количества сидячих мест. А люди должны носить маски в общественных местах. Однако, карантин граждане не соблюдают. Маски лишь иногда носят в магазинах.

Также на выходных в Одессе ожидается большой наплыв туристов.

На часте арендованных пляжах, предоставляют шезлонги. На выходных аренда дороже чем в будние дни, в среднем стоит 200 гривен за день.

Кроме того, соблюдение карантинных мер будут контролировать правоохранители, будут проводить рейды.