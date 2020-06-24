подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 20:00 537
Общество 2020-06-24T20:16:24+03:00
Українські Новини
Туристы без масок и заполненные пляжи. Как Одесса начала курортный сезон

Туристы без масок и заполненные пляжи. Как Одесса начала курортный сезон

Ирина Николенко
Одесса, Отдых на море, Нарушение карантина, усиление карантина, Одесские пляжи

В то время, как Одесса усилила карантин с 22 июня, отдыхающие сознательно нарушают ограничения, а на выходных особенно наблюдается большой наплыв людей, нигде и яблоку упасть на пляжах. На небольших пляжах пытаются соблюдать дистанцию, однако на больших – ее нарушают, об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

С 22 июня в Одессе усилили карантин, который касается и отдыха на пляжах. В частности, дистанция на городских пляжах между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. Однако, ее нарушают как граждане, так и владельцы пляжных услуг.

Больше всего отдыхающих в Одессе – на выходные дни. На пляжах очень много туристов.

На небольших пляжах и на пляжах пансионатов дистанцию ​​пытаются придерживаться. Однако, как видно на фото, шезлонги расположены без соблюдения дистанции в 1,5 метра – по два друг к другу.

В то время как на больших пляжах Одессы дистанцию ​​менее нарушают.

Обслуживающий персонал на пляжах пытается придерживаться карантинных норм – ношение масок и использование антисептиков. Однако, сами же туристы игнорируют карантин. Как видно на фото, граждане нарушают дистанцию ​​в 1,5 метра. В то время, как на пляже много свободных шезлонгов, они сидят друг возле друга.

Также в условиях усиления карантина – обязательное ношение масок в общественных местах. Однако на пляжах, этой нормы отнюдь не соблюдают. Люди отдыхают на пляжах без масок, не используют их даже дети.

Согласно усиления карантина запрещена и мелкая торговля на пляжах и в зонах отдыха.

Кроме того, в городском транспорте количество пассажиров должно быть не более количества сидячих мест. А люди должны носить маски в общественных местах. Однако, карантин граждане не соблюдают. Маски лишь иногда носят в магазинах.

Также на выходных в Одессе ожидается большой наплыв туристов.

На часте арендованных пляжах, предоставляют шезлонги. На выходных аренда дороже чем в будние дни, в среднем стоит 200 гривен за день.

Кроме того, соблюдение карантинных мер будут контролировать правоохранители, будут проводить рейды.

Собачий пляж в Одессе
Собачий пляж в Одессе
Затонувший танкер
Затонувший танкер "Делфи" в Одессе
Пляж в Одессе
Пляж в Одессе
С утра пляжи ждут посетителей
С утра пляжи ждут посетителей
Первые посетители на пляже
Первые посетители на пляже
Пляж на Черном море в Одессе
Пляж на Черном море в Одессе
Посетители не соблюдают дистанцию на пляже
Посетители не соблюдают дистанцию на пляже
Побережье Черного моря в Одессе
Побережье Черного моря в Одессе
На пляже в Одессе туристы нарушают карантинные ограничения
На пляже в Одессе туристы нарушают карантинные ограничения
На пляже в Одессе люди не носят маски
На пляже в Одессе люди не носят маски

Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе открылось 8 коммунальных пляжей, остальные не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами.

На 4 пляжах Одессы морская вода не соответствует микробиологическим показателям: пляжи 13 станции линии "Большого Фонтана", "Аркадия", "Дельфин", "Ланжерон".

Больше новостей о: Одесса Отдых на море Нарушение карантина усиление карантина Одесские пляжи

В Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи,...
Неизведанные черноморские курорты. Сколько стоит и...
Зеленский вышел к бастующим шахтерам несмотря на с...
Киев вводит новые послабления карантина. Открывают...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Депутаты хотят увеличить сумму платежа без идентификации в 5 раз до 25 тыс. гривен
Новости
Артем и София стали самыми популярными именами в 2020. Какие еще имена выбирают детям 21:12
Резкие перепады температур, дожди с градом и шквалы. Прогноз погоды на 25 июня 21:00
НАБУ засекретило информацию по делу о вмешательстве Байдена в деятельность Шокина 20:46 Документ
Галина Третьякова. Скриншот видео
Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин 20:35
Власти хотят ввести налог для всех владельцев недвижимости в виде риэлтерского сбора, – эксперт 20:20
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok