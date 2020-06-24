Туристы без масок и заполненные пляжи. Как Одесса начала курортный сезон

В то время, как Одесса усилила карантин с 22 июня, отдыхающие сознательно нарушают ограничения, а на выходных особенно наблюдается большой наплыв людей, нигде и яблоку упасть на пляжах. На небольших пляжах пытаются соблюдать дистанцию, однако на больших – ее нарушают, об этом сообщает корреспондент Українських Новин. С 22 июня в Одессе усилили карантин, который касается и отдыха на пляжах. В частности, дистанция на городских пляжах между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. Однако, ее нарушают как граждане, так и владельцы пляжных услуг. Больше всего отдыхающих в Одессе – на выходные дни. На пляжах очень много туристов. На небольших пляжах и на пляжах пансионатов дистанцию пытаются придерживаться. Однако, как видно на фото, шезлонги расположены без соблюдения дистанции в 1,5 метра – по два друг к другу. В то время как на больших пляжах Одессы дистанцию менее нарушают. Обслуживающий персонал на пляжах пытается придерживаться карантинных норм – ношение масок и использование антисептиков. Однако, сами же туристы игнорируют карантин. Как видно на фото, граждане нарушают дистанцию в 1,5 метра. В то время, как на пляже много свободных шезлонгов, они сидят друг возле друга. Также в условиях усиления карантина – обязательное ношение масок в общественных местах. Однако на пляжах, этой нормы отнюдь не соблюдают. Люди отдыхают на пляжах без масок, не используют их даже дети. Согласно усиления карантина запрещена и мелкая торговля на пляжах и в зонах отдыха. Кроме того, в городском транспорте количество пассажиров должно быть не более количества сидячих мест. А люди должны носить маски в общественных местах. Однако, карантин граждане не соблюдают. Маски лишь иногда носят в магазинах. Также на выходных в Одессе ожидается большой наплыв туристов. На часте арендованных пляжах, предоставляют шезлонги. На выходных аренда дороже чем в будние дни, в среднем стоит 200 гривен за день. Кроме того, соблюдение карантинных мер будут контролировать правоохранители, будут проводить рейды. [gallery-6131] Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе открылось 8 коммунальных пляжей, остальные не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами. На 4 пляжах Одессы морская вода не соответствует микробиологическим показателям: пляжи 13 станции линии "Большого Фонтана", "Аркадия", "Дельфин", "Ланжерон".