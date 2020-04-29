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29 апреля 2020, среда, 14:14 246
Верховная Рада и партии 2020-04-29T14:15:54+03:00
Українські Новини
Главу НБУ хотят вызвать на заседание парламента, чтобы оценить его работу

Главу НБУ хотят вызвать на заседание парламента, чтобы оценить его работу

Кира Молчанова
Верховная Рада, НБУ, Депутаты, Слуга народа, Яков Смолий
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

Несколько депутатов из фракции "Слуга народа" предлагают пригласить на заседание парламента парламента председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы дать оценку его работе в условиях карантина.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники и публикует фото документа.

Под документом стоят подписи 18 депутатов, среди которых Александр Ткаченко, Николай Сольский, Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха и Даниил Гетманцев, Александр Дубинский.

Постановление. Фото: Facebook Дмитрий НаталухаПостановление. Фото: Facebook Дмитрий Наталуха

Позже, глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что инициатива сбора подписей принадлежит ему.

"Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самым ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - пишет он.

Документ в Верховной Раде пока не зарегистрировали, и когда пройдет отчет, источники не сообзают.

Как сообщали Українські Новини, должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.

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