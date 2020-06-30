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30 июня 2020, вторник, 19:38 270
Общество 2020-06-30T20:15:12+03:00
Українські Новини
В Николаевской области выгорело большое пшеничное поле

В Николаевской области выгорело большое пшеничное поле

Ольга Фандорина
Пожар, Николаевская область, Поле, Пожар в поле
Выгоревшее поле. Фото: mk.dsns.gov.ua
Выгоревшее поле. Фото: mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области, где летом особенно пожароопасно, спасатели ликвидировали масштабный пожар на поле пшеницы, который охватил площадь 23,5 га. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 30 июня.

"Поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино Баштанской объединенной территориальной общины Баштанского района. По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Следует отметить, что на полях отсутствовала обпашка", – говорится в сообщении.

Спасателя понадобилось полчаса, чтобы потушить пожар. Им удалось спасти от огня 30 га пшеницы.

Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.


Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Африканская жара с тропическими ливнями и засуха: синоптики дали прогноз на весь июль.

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