В Николаевской области выгорело большое пшеничное поле

В Николаевской области, где летом особенно пожароопасно, спасатели ликвидировали масштабный пожар на поле пшеницы, который охватил площадь 23,5 га. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 30 июня.

"Поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино Баштанской объединенной территориальной общины Баштанского района. По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Следует отметить, что на полях отсутствовала обпашка", – говорится в сообщении.

Спасателя понадобилось полчаса, чтобы потушить пожар. Им удалось спасти от огня 30 га пшеницы.

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