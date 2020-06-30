У Миколаївській області вигоріло велике пшеничне поле

У Миколаївській області, де влітку особливо пожежонебезпечно, рятувальники ліквідували масштабну пожежу на полі пшениці, яка охопила площу 23,5 га. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 30 червня.

"Надійшла інформація про пожежу одразу на двох полях поблизу села Лоцкине Баштанської об'єднаної територіальної громади Баштанського району. По прибуттю рятувальників з'ясувалося, що горить пшениця на корені (23,5 га) і лісосмуга (1,5 га). Слід зазначити, що на полях відсутня обпашка", – сказано в повідомленні.

Рятувальника знадобилося півгодини, щоб загасити пожежу. Їм вдалося врятувати від вогню 30 га пшениці.

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