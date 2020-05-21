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21 мая 2020, четверг, 11:56 775
Общество 2020-05-21T13:45:02+03:00
Українські Новини
В восточных и южных областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

В восточных и южных областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Ольга Фандорина
Спасатели, Пожароопасность, ГосЧС, Пожарная опасность
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium

Пока в западных и северных областях украинцев предупредили о трехдневных заморозках, сегодня, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая


Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

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