В восточных и южных областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Пока в западных и северных областях украинцев предупредили о трехдневных заморозках, сегодня, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая. Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой. Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.