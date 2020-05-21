В восточных и южных областях Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Пока в западных и северных областях украинцев предупредили о трехдневных заморозках, сегодня, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая.



Кроме того, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.



Тем временем синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.