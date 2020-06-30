Гривна укрепляется. Официальный курс нацвалюты на первый день июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,7265 1 доллар США 26,6676 1 швейцарский франк 28,0593 10 иен 2,4751 10 российских рублей 3,7456 1 евро 29,8677

Как сообщали Українські Новини, в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем, наличный доллар в начале рабочей недели по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

А курс гривны на межбанке в начале рабочей недели немного повысился.