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30 июня 2020, вторник, 18:21 16
Экономика 2020-06-30T18:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна укрепляется. Официальный курс нацвалюты на первый день июля

Гривна укрепляется. Официальный курс нацвалюты на первый день июля

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс доллара
Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7265
1 доллар США 26,6676
1 швейцарский франк 28,0593
10 иен 2,4751
10 российских рублей 3,7456
1 евро 29,8677

Как сообщали Українські Новини, в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем, наличный доллар в начале рабочей недели по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

А курс гривны на межбанке в начале рабочей недели немного повысился. 

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