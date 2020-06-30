Гривня зміцнюється. Офіційний курс нацвалюти на 1 липня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 липня, на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7265 1 долар США 26,6676 1 швейцарський франк 28,0593 10 єн 2,4751 10 російських рублів 3,7456 1 євро 29,8677

Як повідомляли Українські Новини, готівковий долар на початку робочого тижня станом на 9:30 знизився порівняно з 26 червня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанку на початку робочого тижня трохи підвищився.