Гривна на межбанке продолжила укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 3 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,68-26,71 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,65-26,68 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,69-26,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,42% с 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны.

Тем временем, наличный доллар в начале рабочей недели по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD.