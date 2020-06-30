Гривна на межбанке продолжила укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 3 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,69 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,68-26,71 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,65-26,68 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,69-26,71 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,42% с 23,74 UAH\/USD до 26,69 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее. Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны. Тем временем, наличный доллар в начале рабочей недели по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 июня на 1,75 коп. до 26,8029 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,38 коп. до 26,5613 UAH\/USD.