Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского просит государство распределить пассажиропоток между ним и международным аэропортом "Борисполь" (Киевская область) 30% на 70% соответственно до восстановления докризисных объемов. Об этом сообщил генеральный директор арендатора аэропорта ООО "Мастер-Авиа" Олег Левченко в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини. "Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий", - сказал он. Левченко считает нормальной практикой, что государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров и рейсов. Он отметил, что если несколько авиакомпаний начнут летать небольшим числом рейсов, аэропорту необходимо будет вывести на работу полноценные смены и нести соответствующие расходы. Поэтому, по словам Левченко, без поддержки государства аэропорту не удастся возобновить полноценную работу из-за финансовых потерь. С начала карантина в отпуске за своей счет находятся около 2 тыс. человек. Левченко подчеркнул, что законсервировать полностью аэропорт на время карантина невозможно, поскольку в терминалах находятся сотрудники, пограничники, таможенники, соответственно, системы водоснабжения, кондиционирования, пожарной безопасности должны работать, и есть люди, которые за этим следят. Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.