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  • Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%
25 мая 2020, понедельник, 16:52 79
Экономика 2020-05-25T17:30:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%

Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%

Ольга Фандорина
аэропорты, Аэропорт
Аэропорт
Аэропорт "Киев", Жуляны. Фото: udp.ua

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского просит государство распределить пассажиропоток между ним и международным аэропортом "Борисполь" (Киевская область) 30% на 70% соответственно до восстановления докризисных объемов.

Об этом сообщил генеральный директор арендатора аэропорта ООО "Мастер-Авиа" Олег Левченко в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

"Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий", - сказал он.

Левченко считает нормальной практикой, что государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров и рейсов.

Он отметил, что если несколько авиакомпаний начнут летать небольшим числом рейсов, аэропорту необходимо будет вывести на работу полноценные смены и нести соответствующие расходы.

Поэтому, по словам Левченко, без поддержки государства аэропорту не удастся возобновить полноценную работу из-за финансовых потерь.

С начала карантина в отпуске за своей счет находятся около 2 тыс. человек.

Левченко подчеркнул, что законсервировать полностью аэропорт на время карантина невозможно, поскольку в терминалах находятся сотрудники, пограничники, таможенники, соответственно, системы водоснабжения, кондиционирования, пожарной безопасности должны работать, и есть люди, которые за этим следят.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

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