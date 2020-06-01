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01 июня 2020, понедельник, 14:34 504
Политика 2020-06-01T14:45:01+03:00
Українські Новини
Банкротство аэропорта "Киев" дестабилизирует экономическую ситуацию и ударит по международному имиджу, — СМИ

Банкротство аэропорта "Киев" дестабилизирует экономическую ситуацию и ударит по международному имиджу, — СМИ

Анна Рудык

Банкротство Международного аэропорта "Киев" ударит по международному имиджу столицы и дестабилизирует экономическую ситуацию в Украине. Об этом пишет Gazeta.ua в материале "В преддверии открытого неба: останется ли у Киева свой аэропорт?"

МА "Киев" — второй в стране по пассажиропотоку. До пандемии он ежемесячно принимал до 170 тыс. пассажиров и обслуживал до 2 тысяч рейсов. Аэропорт с высокой пропускной способностью в черте города был главным условием проведения Евро-2012 и финала Лиги чемпионов УЕФА. "В случае закрытия аэропорта "Киев" Украине придется забыть о событиях такого масштаба, а киевлянам — о быстром и комфортном трансфере", — говорится в материале. 

Аэропорт также является вторым налогоплательщиком Киева и генерирует тысячи рабочих мест: в аэропорту работают 2 тысячи сотрудников, еще 8 тысяч человек — в смежных предприятиях. "Одно рабочее место в авиации создает примерно 5 рабочих мест в смежных отраслях. Любое сокращение персонала повлияет и на другие отрасли", — цитирует Gazeta.uа эксперта по авиации Богдана Долинце.

По мнению авиаэкспертов, у государства есть инструменты, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и не допустить банкротства аэропорта. В частности, пересмотр акцизов на авиационное топливо, отмена НДС на внутренних перевозках, льготы по выплатам ЕСВ, частичная компенсация лизинговых платежей, введение минимальных ставок на авиационное обслуживание и т.д. Однако ни один из этих механизмов не был задействован.

"Может, кроме создания обещанных новых 100500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места в коммунальных предприятиях", — цитирует издание блогера Сергея Наумовича.

Напомним, 25 мая "Левый берег" опубликовал интервью гендиректора ООО "Мастер-Авиа" Олега Левченко. Он сообщил, что аэропорт "Киев" оказался на грани банкротства и не переживет кризис без поддержки государства. Из-за пандемии аэропорт потерял весь пассажиропоток и 92% доходов. При этом продолжает нести серьезные расходы на содержание инфраструктуры, выполнение налоговых и кредитных обязательств. Аэропорт дважды обращался в Кабмин и Офис президента, однако никаких решений за этим не последовало.

В 2010 году ООО "Мастер-Авиа" выиграло конкурс на аренду части имущества коммунального предприятия "МА "Киев". Инвестор отвечает за работу пассажирских терминалов, обслуживание самолетов и пассажиров, авиационную безопасность, КП — за взлетно-посадочную полосу и весь аэродром. За последние 10 лет "Мастер-Авиа" инвестировало в реконструкцию и строительство новых терминалов порядка 2 млрд грн. 

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