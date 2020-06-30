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30 июня 2020, вторник, 14:11 1613
Выборы 2020-06-30T14:11:02+03:00
Українські Новини
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности"

Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности"

Валерия Драгомирова
Александр Турчинов, Евросолидарность, Местные выборы-2020
Александр Турчинов
Александр Турчинов

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии "Европейская солидарность" на местных выборах .

Об этом сопредседатель фракции в Верховной Раде Ирина Геращенко написала на своем Facebook, передают Українськi Новини.

"Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской Солидарности". Ставим перед собой благородную цель: объединить все здоровые, демократические, проукраинские и проевропейские силы, остановить реванш, не дать ни одного шанса пятой колонне Кремля на местных выборах", - написала она.

Геращенко также отметила, что партия призывает к объединению все проукраинские политические партии и силы вокруг сохранения Украины, защиты ее от дилетантов и предателей.

Как сообщали Українськi Новини, "Евросолидарность" намерена объявить кандидата в мэры Киева в августе.


Ранее Венедиктова сообщила, что в Офисе генпрокурора не готовят подозрения в госизмене Турчинову и Порошенко. По ее словам, перспектива по этому делу пока непонятна.

Тем временем Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля

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