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30 июня 2020, вторник, 11:30 423
Выборы 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля

Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

И пока выборы могут отменить, если осенью будет новый карантин из-за коронавируса, Верховная Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко на согласительном совете, передают Українськi Новини.

"Мы готовим постановления чтобы на следующей (пленарной) неделе их проголосовать и объявить выборы", - сказал он.

Корниенко сообщил, что на данный момент соответствующие проекты постановления готовятся рабочей группой, созданной на прошлой неделе внутри комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством финансов и Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Он отметил, что прошлый проект постановления не очень подходит для объявления выборов в 2020 году из-за децентрализации.

Как сообщали Українськi Новини, Корниенко и депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросами расходов государственного бюджета парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранна предлагают Раде увеличить финансирование местных выборов с 1 млрд гривен на 1,3 млрд гривен до 2,3 млрд.


Из-за потребности в средствах на борьбу с распространением коронавируса парламент сократил финансирование выборов в государственном бюджете на 2020 год до 1 млрд гривен.

Кроме того, на любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки. 

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