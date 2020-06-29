В Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей

По состоянию на 29 июня Киев и 12 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 28 июня Николаевская область признана соответствующей критериям, Ивано-Франковская и Харьковская - не соответствующие критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (70,78%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (23,23), Луганская (23,57) и Черниговская (19,94) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,42%), Закарпатская (16,12%), Львовская (15,17%), Ривненская (19,90%), Хмельницкая (14,19%), Ивано-Франковская (11,07%), Харьковская (11,32%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Харьковская (14,73%), Киевская (27,68%), Одесская (17,36%), Хмельницкая (52,75%) области, а также Киев (50,32%).

В Киеве заполненность составляет 38,78%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 98,72, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,02%.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 646 до 43 628, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 147 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 29,5%, количество новых летальных случаев - на 5,26%.

Также 28 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущими сутками в Киеве увеличилось на 45 человек до 4 980, умерших - на 2 человека до 108.