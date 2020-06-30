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30 июня 2020, вторник, 12:27 1025
Общество 2020-06-30T12:30:02+03:00
Українські Новини
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Карта: covid19.gov.ua
Коронавирус в Украине. Карта: covid19.gov.ua

В Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 29 июня, в то время, как заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Херсонской области. Всего в области подтвердили 191 случай Covd-19, 176 человек выздоровели, 3 - умерли.

Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Черкасской области. Всего заболевших в области - 642 человека, вылечились - 454, 24 летальных случая.

Кроме того, вирус не обнаружили в Днепропетровской, Кировоградской и Луганской областях.

Всего в Днепропетровской области заболевание обнаружили у 1087 человек, выздоровели - 913, 23 умерших.

646 случев Covid-19 зафиксировали в Кировоградской области, 535 человек выздоровели, 31 летальный случай.

В Луганской области 80 заболевших, вылечились 58 человек, ни одного умершего.


Как сообщали Українські Новини, после двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла

Кроме того, в ВСУ зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусом. 

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