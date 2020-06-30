В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 29 июня, в то время, как заболеваемость коронавирусом после трехдневного падения снова выросла.

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Херсонской области. Всего в области подтвердили 191 случай Covd-19, 176 человек выздоровели, 3 - умерли.

Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Черкасской области. Всего заболевших в области - 642 человека, вылечились - 454, 24 летальных случая.

Кроме того, вирус не обнаружили в Днепропетровской, Кировоградской и Луганской областях.

Всего в Днепропетровской области заболевание обнаружили у 1087 человек, выздоровели - 913, 23 умерших.

646 случев Covid-19 зафиксировали в Кировоградской области, 535 человек выздоровели, 31 летальный случай.

В Луганской области 80 заболевших, вылечились 58 человек, ни одного умершего.



Как сообщали Українські Новини, после двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла.



Кроме того, в ВСУ зарегистрирован еще 1 новый случай заражения коронавирусом.