Количество новых случаев коронавируса в Киеве стремительно уменьшается второй день подряд

28 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущими сутками в Киеве увеличилось на 45 человек до 4 980, умерших - на 2 человека до 108.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4 980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко подчеркнул, что среди новых заболевших 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и 3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали 6 больных.

Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего выздоровели 1 552 жителя столицы. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 646 до 43 628, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 147 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 29,5%, количество новых летальных случаев - на 5,26%.

Также Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.