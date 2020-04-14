Рада сократила финансирование местных выборов в 2020 на 1 млрд гривен

Верховная Рада сократила финансирование местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, на 1,155 млрд гривен или 54% с 2,155 млрд гривен до 1 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д 13 апреля проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

Эти средства предусмотрены Центральной избирательной комиссии в виде субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей.

Расходы, предусмотренные аппарату ЦИКа сокращены на 73,7 млн гривен с 833,6 до 760 млн гривен.

При этом расходы на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов сокращены на 24,8 млн гривен с 285,9 до 261,2 млн гривен, расходы на проведение выборов народных депутатов – на 48,9 млн гривен с 59,5 млн до 10,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет министров предлагал сократить финансирование местных выборов практически до нуля.

Также ЦИК выразил беспокойство возможным сокращением расходов на местные выборы и призвал Раду взвешено подойти к вопросу.