Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав

Карантин, на котором Украина находится уже 108 дней, может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - сказал он.

Министр отметил, что может быть ограничена работа городского транспорта, спортивных учреждений, детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14,5%, количество новых летальных случаев увеличилось на 26,4%.

А вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.