Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд

28 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 646 до 43 628, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 147 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 29,5%, количество новых летальных случаев - на 5,26%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 июня в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 646 новых случаев, выздоровело 93 человека, умерло 18 человек.

Таким образом, 28 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 646 против 93.

Количество новых случаев заболевания 28 июня составило 1,5% от общего количества заболевших на 27 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 29 июня составило 23 454 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 292), в Киеве (4 980) и Черновицкой области (4 745).

В Ривненской области зафиксировано 3 638 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 792 случаев, в Киевской - 2 546, в Ивано-Франковской области - 2 350, в Волынской - 2 312, в Харьковской - 2 098, в Тернопольской - 1 913, в Винницкой - 1 846, в Одесской - 1 632, в Житомирской - 1 404, в Днепропетровской - 1 087 случаев.

798 случаев выявлено в Хмельницкой области, 646 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Черкасской, 570 случаев - в Запорожской, 535 случаев - в Черниговской, 481 случай - в Донецкой, 442 случая - в Николаевской, 312 случаев - в Полтавской, 296 случаев - в Сумской, 191 случай - в Херсонской и 80 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

Также в Минздраве сообщили, что карантин могут ужесточить в 13 областях.