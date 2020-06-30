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30 июня 2020, вторник, 05:15 19
Lifestyle 2020-06-30T05:30:01+03:00
Українські Новини
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 29 июня 2020 года. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 июня 2020 года. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник звезды сулили изменения на личном фронте Тельцам, Весам и Рыбам, во вторник, они будут на стороне Раков, Львов и Скорпионов. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 30 июня, расскажут Українські Новини.

Рак

В первой половине звезды советуют Ракам реализовать в жизнь свои мечты и планы, довести до конца ранее начатые дела. В это время перед ними откроются новые горизонты, их посетит вдохновение и они почувствуют прилив сил, что поможет взять хороший старт и удачно продвинуться вперед. В понедельник также стоит уделять внимание мелочам и не скупиться на комплименты тем, кто этого достоин.

Лев

Первая половина дня позволит Львам без особого труда завершить ранее начатые дела и обдумать предстоящую перспективу для новых действий. В решении важных и спорных вопросов не всегда получится сразу найти верное решение, однако в итоге представители этого знака разрешат текущие проблемы и достигнут намеченных целей. Вечером перед Львами откроются вполне интересные возможности. Если они не будут лениться, то смогут преуспеть и получить хорошую отдачу от своих действий.

Скорпион

У Скорпионов наступит удачное время для новых дел и решения сложных вопросов. Они будут двигаться в верном направлении и будут знать, как стоит действовать, чтобы добиться нужного результата. В понедельник работать предстоит много, но это пусть не должно пугать представителей этого знака. Именно в этот жень они смогут добиться намного большего, чем в другие дни. Вечером можно организовать встречу с родными или друзьями, встреча пройдет хорошо и поможет расслабиться.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 30 июня, по всей территории Украины пройдет атмосферный фронт.

Ранее сообщалось о том, какие фильмы, а также какие сериалы выйдут в июле.

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