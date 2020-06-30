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30 червня 2020, вівторок, 05:15 8
Lifestyle 2020-06-30T08:47:30+03:00
Українські Новини
Зірки будуть на боці трьох знаків зодіаку сьогодні, — астролог

Зірки будуть на боці трьох знаків зодіаку сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Леви, Раки, Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Скорпіони
Гороскоп на 29 червня 2020 року. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 червня 2020 року. Фото: pixabay

У вівторок, 30 червня, зірки вони будуть на боці Раків, Львів і Скорпіонів після того, як в понеділок зірки обіцяли зміни на особистому фронті Тельцям, Терезам і Рибам. Детальніше про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку 30 червня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У першій половині зірки радять Ракам реалізувати в життя свої мрії та плани, довести до кінця раніше розпочаті справи. У цей час перед ними відкриються нові горизонти, їх відвідає натхнення і вони відчують приплив сил, що допоможе взяти хороший старт і вдало просунутися вперед. У понеділок також варто приділяти увагу дрібницям і не скупитися на компліменти тим, хто цього гідний.

Лев

Перша половина дня дозволить Левам без особливих зусиль завершити раніше розпочаті справи і обдумати майбутню перспективу для нових дій. У вирішенні важливих і спірних питань не завжди вийде відразу знайти вірне рішення, проте в підсумку представники цього знаку дозволять поточні проблеми і досягнуть намічених цілей. Увечері перед Левами відкриються цілком цікаві можливості. Якщо вони не будуть лінуватися, то зможуть досягти успіху і отримати гарну віддачу від своїх дій.

Скорпіон

У Скорпіонів настане вдалий час для нових справ і вирішення складних питань. Вони будуть рухатися в правильному напрямку і будуть знати, як варто діяти, щоб домогтися потрібного результату. У вівторок працювати належить багато, але це хай не лякає представників цього знаку. Саме цього дня вони зможуть добитися набагато більшого, ніж в інші дні. Увечері можна організувати зустріч з рідними або друзями, зустріч пройде добре і допоможе розслабитися.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 30 червня, по всій території України пройде атмосферний фронт.

Раніше повідомлялося про те, які серіали вийдуть в липні.

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