У трех знаков зодиака возможны перемены на личном фронте, — астролог

В то время, как в воскресенье звезды сулили успех Овнам, Девам и Стрельцам, в понедельник они приготовили изменения на личном фронте для Тельцов, Весов и Рыб. Подробнее о том, что ожидать представителям этих трех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Телец

Звезды советуют Тельцам не стесняться сказать своему любимому человеку о том, что их в нем что-то не устраивает. Мириться с какими-то его недостатками на протяжении долгого времени будет сложновато, однако их все-таки можно минимизировать. В понедельник наступит благоприятное время для обсуждения подобных вопросов.

Весы

В понедельник Весам не стоит зарекаться и считать, что в их личной жизни все будет идти по накатанной. Ведь звезды приготовили представителям этого знака еще много всего удивительного и приятного. Весам стоит на всякий случай быть готовыми к любым неожиданностям, которые им подкинут, а их в этот день будет немало.

Рыбы

Поведение любимого человека может шокировать Весов, причем сильно и неоднократно. Звезды советуют попытаться понять, почему он ведет себя именно так. Причиной такого поведения может быть плохое настроение, попытка что-то доказать, или он наконец-то стал самим собой и будет теперь таким всегда.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прознозирует, что с понедельника в Украину начнет возвращаться жара.

Кроме того, в июле ожидается несколько магнитных бурь.