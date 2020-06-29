Атмосферный фронт собьет жару в Украине: синоптик дала прогноз на начало недели

После того, как синоптики предупредили киевлян о приближении мощной грозы, в Украине с понедельника немного похолодает. 29 и 30 июня во многих местах будут грозовые дожди.

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"29-го июня кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской. Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке", — написала она.

По прогнозу синоптика, станет больше дождей и на Западе Украины. Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26 +32 градуса.

"В столице 29-го июня будет сухо и жарко. Во вторник уже понадобятся зонты — в Киеве ожидается дождь, гроза", — пишет Диденко.

По ее словам, 30 июня по Украине пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область.

"Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени", — написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Тем временем, появился прогноз на июль от Укргидрометцентра.