Погода ухудшится в некоторых областях. Спасатели предупреждают о дождях, граде и грозах

В то время, как спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об ухудшении погодных условий 30 июня. Об этом говорится в сообщении в Telegram Гидрометцентра, передают Українськi Новини. По данным Гидрометцентра, 30 июня ночью на западе Украины, днем в северных, центральных и южных областях грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с; ночью в западных областях значительные дожди (1-й уровень опасности). В Киевской области днем 30 июня гроза, местами град и шквалы 15-20 м\/с. В Киеве днем 30 июня дождь. Прогноз погоды в Украине 30 июня. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +18...+20, днем +26...+28.Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Тем временем появился прогноз на июль от Укргидрометцентра.