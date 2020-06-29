Погода ухудшится в некоторых областях. Спасатели предупреждают о дождях, граде и грозах

В то время, как спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об ухудшении погодных условий 30 июня.

Об этом говорится в сообщении в Telegram Гидрометцентра, передают Українськi Новини.

По данным Гидрометцентра, 30 июня ночью на западе Украины, днем в северных, центральных и южных областях грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в западных областях значительные дожди (1-й уровень опасности).

В Киевской области днем 30 июня гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве днем 30 июня дождь.

Прогноз погоды в Украине 30 июня. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+20, днем ​+​26...+28.



Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим.



Тем временем появился прогноз на июль от Укргидрометцентра.