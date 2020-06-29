В киевскую жару ворвется дождь с грозой. Синоптики дали прогноз на последний день июня

30 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +18...+20, днем +26...+28. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью и утром значительные дожди, грозы, местами град, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с, ночью и утром местами шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +13...+18, днем +22...+27. В Карпатах ночью и утром значительные дожди, днем без осадков, температура ночью +11...+16, днем +18...+23. На курортах Карпат ночью и утром значительные дожди, днем без осадков. В Моршинепеременная облачность ночью +14...+16, днем +22...+24. В Трускавце также переменная облачность ночью +15...+17, днем +23...+25. В Сваляве&nbsp;переменная облачность ночью +15...+17, днем +24...+26. В Северных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +15...+20, в Сумской +13...+18, днем +24...+29. В Центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +15...+20, днем +24...+29. На востоке Украины также переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +13...+18. На юге переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +17...+22, днем +29...+34. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +17...+22, днем +29...+34. В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +19...+21, днем +31...+33. 28 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+28, в Днепре в пределах Киева +25. Как сообщали Українські Новини, в Украине с понедельника немного похолодает. 29 и 30 июня во многих местах будут грозовые дожди. Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным метеоролога, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.