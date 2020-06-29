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29 июня 2020, понедельник, 21:00 1273
Общество 2020-06-29T22:15:01+03:00
Українські Новини
В киевскую жару ворвется дождь с грозой. Синоптики дали прогноз на последний день июня

В киевскую жару ворвется дождь с грозой. Синоптики дали прогноз на последний день июня

Кира Молчанова
Киев, Погода, Дождь, Гроза, Прогноз погоды на завтра
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

30 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+20, днем ​+​26...+28.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром значительные дожди, грозы, местами град, днем ​​без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+18, днем +​​22...+27.

В Карпатах ночью и утром значительные дожди, днем ​​без осадков, температура ночью +11...+16, днем +​​18...+23.

На курортах Карпат ночью и утром значительные дожди, днем ​​без осадков.

В Моршинепеременная облачность ночью +14...+16, днем ​+​22...+24.

В Трускавце также переменная облачность ночью +15...+17, днем +​​23...+25.

В Сваляве&nbsp;переменная облачность ночью +15...+17, днем ​​+24...+26.

В Северных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +15...+20, в Сумской +13...+18, днем ​+​24...+29.

В Центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +15...+20, днем +​​24...+29.

На востоке Украины также переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+18.

На юге переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+22, днем ​​+29...+34.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+22, днем ​+​29...+34.

В Ялте ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +19...+21, днем +​​31...+33.

28 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+28, в Днепре в пределах Киева +25.

Как сообщали Українські Новини, в Украине с понедельника немного похолодает. 29 и 30 июня во многих местах будут грозовые дожди.

Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным метеоролога, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

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