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29 июня 2020, понедельник, 21:42 305
Внешняя политика 2020-06-29T22:00:01+03:00
Українські Новини
Иран передал во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран передал во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Валерия Драгомирова
Франция, Иран, Черные ящики, Крушение МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Иран передал во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

О передаче "черных ящиков" во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Он отметил, что один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ. Делегацию возглавляет заместитель Министра иностранных дел Евгений Енин.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ. В Министерстве иностранных дел Украины на данный момент не ответили на данный запрос.

Кроме того, Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

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