Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по поводу крушения рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) во главе с замминистра иностранных дел Евгением Ениным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с крушением 8 января 2020 самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" рейса PS752 в следующем составе", - сказано в нем.

Согласно сообщению, делегацию возглавляет заместитель Министра иностранных дел Евгений Енин.

Кроме того, в делегацию входят заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец, начальник Юридического управления Государственной авиационной службы Виктор Авдеев, директор департамента международного права Министерства юстиции Тамара Андреева, первый заместитель главы Службы безопасности Руслан Баранецкий, начальник отдела департамента международного права Министерства иностранных дел Александр Борисенко, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Лариса Гераська, заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления организации досудебного расследования Национальной полиции Степан Довгуна, заместитель начальника управления департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк, директор департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Государственной авиационной службы Сергей Коршук, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александр Рувин, главный специалист Главной инспекции Министерства обороны Валерий Трубачев, заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Андрей Швец, заместитель Министра инфраструктуры Олег Ющенко, начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украин Игорь Яновский.

Кроме того, указ разрешает главе делегации вносить по согласованию с руководителями соответствующих государственных органов изменения в состав делегации.

Также разрешает главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Указом поручается делегации утвердить директивы для участия в переговорах с Ираном в связи со сбиванием самолета.

Кабинету Министров поручается обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах.

Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.