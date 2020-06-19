подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 19:25 788
Президент 2020-06-19T20:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ

Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ

Ольга Фандорина
Самолет, Делегация, МАУ, Крушение самолета МАУ в Паранде, Авиакатастрофа МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по поводу крушения рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) во главе с замминистра иностранных дел Евгением Ениным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с крушением 8 января 2020 самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" рейса PS752 в следующем составе", - сказано в нем.

Согласно сообщению, делегацию возглавляет заместитель Министра иностранных дел Евгений Енин.

Кроме того, в делегацию входят заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец, начальник Юридического управления Государственной авиационной службы Виктор Авдеев, директор департамента международного права Министерства юстиции Тамара Андреева, первый заместитель главы Службы безопасности Руслан Баранецкий, начальник отдела департамента международного права Министерства иностранных дел Александр Борисенко, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Лариса Гераська, заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления организации досудебного расследования Национальной полиции Степан Довгуна, заместитель начальника управления департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк, директор департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Государственной авиационной службы Сергей Коршук, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александр Рувин, главный специалист Главной инспекции Министерства обороны Валерий Трубачев, заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Андрей Швец, заместитель Министра инфраструктуры Олег Ющенко, начальник отдела управления предварительного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украин Игорь Яновский.

Кроме того, указ разрешает главе делегации вносить по согласованию с руководителями соответствующих государственных органов изменения в состав делегации.

Также разрешает главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Указом поручается делегации утвердить директивы для участия в переговорах с Ираном в связи со сбиванием самолета.

Кабинету Министров поручается обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах.

Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.

Больше новостей о: Самолет Делегация МАУ Крушение самолета МАУ в Паранде Авиакатастрофа МАУ

В аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для...
В Одессе при падении легкомоторного самолета погиб...
Иран предложил Украине "признать человеческую ошиб...
ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской дел...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса 20:08
В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек 19:57
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ 19:25
Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке химпрома 19:21 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok