подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Украина продолжит медреформу и расширит механизм финансирования медпомощи, — проект меморандума с МВФ
10 июня 2020, среда, 15:22 74
Медицина 2020-06-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Украина продолжит медреформу и расширит механизм финансирования медпомощи, — проект меморандума с МВФ

Украина продолжит медреформу и расширит механизм финансирования медпомощи, — проект меморандума с МВФ

Елена Новикова
МВФ, Медреформа, Сотрудничество с МВФ, Второй этап медреформы, Меморандум с МВФ
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи", - сказано в нем.

Украина намерена взять на себя обязательства по продолжению трансформации учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, в коммунальные неприбыльные организации, которые будут получать финансирование по контрактам с НСЗУ.

Сама служба будет обеспечивать мониторинг качества услуг и финансовой деятельности медучреждений.

"Мы завершим разработку (путем размежевания) финансированного НСЗУ пакета медицинских услуг включительно с первичной, специализированной, паллиативной и неотложной помощью", - сказано в проекте документа.

При этом для медучреждений будут предусмотрены финансовые стимулы, а также будет оставлена возможность внедрить софинансирование для пациентов в случае необходимости.

Лица и учреждения, которые предоставляют медицинские услуги, не смогут принимать участие в управлении НСЗУ, что должно предупредить конфликт интересов в службе.

Также, согласно проекту меморандума, Министерство здравоохранения продолжит закупку лекарств через международные организации и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав инициирует внесение изменений в систему медицинских гарантий с целью сохранения финансирования медицинских учреждений.

Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно сообщал об сокращении финансирования больниц после внедрения второго этапа медреформы, на что НСЗУ приводила примеры больниц, финансирование которых увеличилось по сравнению с 2019 годом.

9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

 Утвержденный текст меморандума пока не обнародован.

Больше новостей о: МВФ Медреформа Сотрудничество с МВФ Второй этап медреформы Меморандум с МВФ

Если власть продолжит медреформу, врачи Украины вы...
Психиатрическая служба будет финансироваться по от...
Украина обязалась перед МВФ выставить на приватиза...
Спецобязательства по продаже газа не продлят, пере...
Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти
Новости
Украина обязалась продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, - проект меморандума с МВФ 15:48
Власть не волнуют дороги, власть волнуют только деньги с этих дорог, – Евгений Червоненко 15:46
У "Укрзализныци" пытались украсть 10,4 млн гривен. НАБУ сообщило о подозрении 15:40
Россия и Китай являются главными дезинформаторами во время пандемии COVID-19, – ЕС 15:34
Правильно сделали, – Зеленский об админпротоколе за нарушение карантина 15:30
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
больше новостей
Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok