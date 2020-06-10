Украина продолжит медреформу и расширит механизм финансирования медпомощи, — проект меморандума с МВФ

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи", - сказано в нем.

Украина намерена взять на себя обязательства по продолжению трансформации учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, в коммунальные неприбыльные организации, которые будут получать финансирование по контрактам с НСЗУ.

Сама служба будет обеспечивать мониторинг качества услуг и финансовой деятельности медучреждений.

"Мы завершим разработку (путем размежевания) финансированного НСЗУ пакета медицинских услуг включительно с первичной, специализированной, паллиативной и неотложной помощью", - сказано в проекте документа.

При этом для медучреждений будут предусмотрены финансовые стимулы, а также будет оставлена возможность внедрить софинансирование для пациентов в случае необходимости.

Лица и учреждения, которые предоставляют медицинские услуги, не смогут принимать участие в управлении НСЗУ, что должно предупредить конфликт интересов в службе.

Также, согласно проекту меморандума, Министерство здравоохранения продолжит закупку лекарств через международные организации и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав инициирует внесение изменений в систему медицинских гарантий с целью сохранения финансирования медицинских учреждений.

Министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно сообщал об сокращении финансирования больниц после внедрения второго этапа медреформы, на что НСЗУ приводила примеры больниц, финансирование которых увеличилось по сравнению с 2019 годом.

9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Утвержденный текст меморандума пока не обнародован.