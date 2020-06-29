підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 червня 2020, понеділок, 18:22 6
Суспільство 2020-06-29T20:45:01+03:00
Українські Новини
Лише чверть українців хочуть продовження медреформи. Більшість - або проти, або не знає про що йдеться

Лише чверть українців хочуть продовження медреформи. Більшість - або проти, або не знає про що йдеться

Ирина Николенко
Медреформа. Фото: freepik
Медреформа. Фото: freepik

В той час, як Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом продовжити медреформу, 40% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проти її продовження.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Оцінюючи наміри продовжити впровадження другого етапу медреформи, 25% респондентів відповіли, що підтримують це.

32% опитаних відповіли, що мало знають про другий етап і не мають сформованої думки.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 18% респондентів, опитаних КМІС вважають, що Україна подолала епідемію коронавирусной інфекції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні триватиме медична реформа.

З 1 квітня Національна служба здоров'я запустила програму медичних гарантій.

Більше новин про:

Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС
У світі від коронавірусу померло понад пів мільйона осіб
Новини
У київську спеку увірветься дощ з грозою. Синоптики дали прогноз на останній день червня 21:00
Лише чверть українців хочуть продовження медреформи. Більшість - або проти, або не знає про що йдеться 18:22
"Меню тільки українською" бажає лише чверть українців, коли 67% допускає українсько-російську "двомовність", - опитування КМІС 17:41
51% українців вірить, що Порошенко переслідують справедливо, а 30% називає кримінальні справи "політичним переслідуванням" 17:28
Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус: на цьому тижні у Києві можуть бути страйки шахтарів 17:18
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Конституція України. Фото: vesti-ukr.com
Сьогодні в Україні святкують День Конституції. Зеленський привітав українців зі святом 09:38
Світ подолав психологічну позначку. На планеті зафіксовано понад 10 млн випадків COVID-19 08:56
більше новин
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке" 14:57
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok