Лише чверть українців хочуть продовження медреформи. Більшість - або проти, або не знає про що йдеться

В той час, як Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом продовжити медреформу, 40% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проти її продовження.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Оцінюючи наміри продовжити впровадження другого етапу медреформи, 25% респондентів відповіли, що підтримують це.

32% опитаних відповіли, що мало знають про другий етап і не мають сформованої думки.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 18% респондентів, опитаних КМІС вважають, що Україна подолала епідемію коронавирусной інфекції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні триватиме медична реформа.

З 1 квітня Національна служба здоров'я запустила програму медичних гарантій.