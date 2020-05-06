Шмыгаль заверяет в продолжении медреформы

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет в продолжении медицинской реформы после того, как заявил, что правительство не отменяет медреформу, но намерено во 2-м полугодии рассмотреть вопрос о ее модифицировании.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы говорим о продолжении и реализации в полном объеме медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус... Мы не хотим терять ни единого врача. Сегодня каждый врач важен", - сказал премьер-министр.

По его словам, медреформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медперсонала и качественный результат для пациентов.

Также Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову подготовить доклад об изменениях в реформу без ее остановки и представить этот доклад на одном из заседаний правительства.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.