подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 14:56 75
Медицина 2020-05-06T15:30:08+03:00
Українські Новини
Шмыгаль заверяет в продолжении медреформы

Шмыгаль заверяет в продолжении медреформы

Ярина Вацяк
Кабмин, Медреформа, Денис Шмыгаль, Второй этап медреформы
Шмыгаль. Скриншот телеканала ICTV
Шмыгаль. Скриншот телеканала ICTV

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверяет в продолжении медицинской реформы после того, как заявил, что правительство не отменяет медреформу, но намерено во 2-м полугодии рассмотреть вопрос о ее модифицировании.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы говорим о продолжении и реализации в полном объеме медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус... Мы не хотим терять ни единого врача. Сегодня каждый врач важен", - сказал премьер-министр.

По его словам, медреформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медперсонала и качественный результат для пациентов.

Также Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову подготовить доклад об изменениях в реформу без ее остановки и представить этот доклад на одном из заседаний правительства.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что инициатива президента Владимира Зеленского по изменению ее медицинской реформы - это шаг в прошлое.

Больше новостей о: Кабмин Медреформа Денис Шмыгаль Второй этап медреформы

Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции пр...
Из-за мирового кризиса работники из Украины стали ...
Трусливый шаг в прошлое, - Супрун ответила Зеленск...
Населению повышают тариф за электричество, а атомн...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД
Новости
В Украине не будут проводить массовые мероприятия 8 и 9 мая, — Шмыгаль 15:35
Шмыгаль хочет построить аэропорт в Мукачево 15:34
Экс-чиновника СНБО подозревают в растрате 0,5 млн гривен бюджетных средств 15:29
Шмыгаль заверяет в продолжении медреформы 14:56
Медики, которые борются с коронавирусом, должны получить доплаты за март до 9 мая, — Степанов 14:46
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
больше новостей
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok