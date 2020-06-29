Менее 20% украинцев считают, что страна преодолела эпидемию коронавирусной инфекции, – опрос КМИС

В то время, как 28 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 646 до 43 628, 63% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных начало расти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

18% респондентов считают, что Украина преодолела эпидемию коронавирусной инфекции.

Также 19% респондентов затруднилось ответить.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 36,7% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.

В Киевской области ужесточают карантинные меры из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом.