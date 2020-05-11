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11 мая 2020, понедельник, 21:58 23
Общество 2020-05-11T22:02:08+03:00
Українські Новини
Еще одна область решила не снимать все ограничения, предусмотренные первым этапом выхода из карантина

Еще одна область решила не снимать все ограничения, предусмотренные первым этапом выхода из карантина

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Карантин в Черновцах, ослабление карантина, новости Черновцов
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Черновицкой областной государственной администрации продлила ограничительные меры на оказание стоматологических услуг, пребывание без масок в общественных местах и работу субъектов хозяйствования торгового обслуживания населения в след за Львовской областью, которая также не сняла ряд ограничений с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА, передают Українськi Новини.

"Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений", - сказано в нем.

Так, ограничения в области продолжают действовать на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг.

В то же время разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в режиме доставки или навынос, адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, музеев.

Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Украина начала первый этап восстановления после карантина, в городах начали открываться непродовольственные магазины, кафе, парикмахерские, а люди массово начали выходить на улицы, в парки и скверы. Українські Новини узнали, как прошел первый день после ослабления карантинных норм и придерживаются ли украинцы правил безопасности.

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