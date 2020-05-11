Еще одна область решила не снимать все ограничения, предусмотренные первым этапом выхода из карантина

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Черновицкой областной государственной администрации продлила ограничительные меры на оказание стоматологических услуг, пребывание без масок в общественных местах и работу субъектов хозяйствования торгового обслуживания населения в след за Львовской областью, которая также не сняла ряд ограничений с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА, передают Українськi Новини.

"Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений", - сказано в нем.

Так, ограничения в области продолжают действовать на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг.

В то же время разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в режиме доставки или навынос, адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, музеев.

Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Украина начала первый этап восстановления после карантина, в городах начали открываться непродовольственные магазины, кафе, парикмахерские, а люди массово начали выходить на улицы, в парки и скверы. Українські Новини узнали, как прошел первый день после ослабления карантинных норм и придерживаются ли украинцы правил безопасности.