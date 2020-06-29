Отдыхающие возвращаются домой. Дамба "Хаджибей" опять стоит в длинной пробке

После трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался затор. О не такой длинный, как накануне в пятницу, но людям приходится стоять около 1,5 часов. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы и пока только увеличивается. Машинам приходится стоять не менее 1,5 часов, чтобы проехать. Отмечается, что многие машины едут в направлении Киева. На месте работают полицейские. Кроме того, на въезде в Одессу фуры проходят весовой контроль. Пробка на дамбе "Хаджибей" под Одессой Многие машины движутся в направлении Киева Полицейские контролируют процесс Пробка на Гугл-картах Как сообщали Українські Новини, в пятницу с утра в Киеве образовались пробки и тянучки. Кроме того, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности". Город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения\/плотность\/размер агломерации.Тем времене в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.