Отдыхающие возвращаются домой. Дамба "Хаджибей" опять стоит в длинной пробке

После трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался затор. О не такой длинный, как накануне в пятницу, но людям приходится стоять около 1,5 часов.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы и пока только увеличивается. Машинам приходится стоять не менее 1,5 часов, чтобы проехать. Отмечается, что многие машины едут в направлении Киева.

На месте работают полицейские.

Кроме того, на въезде в Одессу фуры проходят весовой контроль.

Пробка на дамбе "Хаджибей" под Одессой

Многие машины движутся в направлении Киева

Полицейские контролируют процесс

Пробка на Гугл-картах

Как сообщали Українські Новини, в пятницу с утра в Киеве образовались пробки и тянучки.



Кроме того, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности". Город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.



Тем времене в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.