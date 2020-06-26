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26 июня 2020, пятница, 16:07 354
Общество 2020-06-26T16:07:01+03:00
Українські Новини
Перед праздничными выходными на въезде в Одессу образовалась огромная пробка

Перед праздничными выходными на въезде в Одессу образовалась огромная пробка

Валерия Драгомирова
Одесса, Пробки, День Конституции, Трасса Киев-Одесса
Пробки на трассе Киев - Одесса. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Пробки на трассе Киев - Одесса. Фото: Facebook/Григорий Веприк

На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходними ко Дню Конституции. Движение затруднено из-за ремонта.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Пробки обусловлены тем, что для проезда открыта лишь одна полоса трассы. Люди вынуждены часами стоять на въезде в Одессу.

Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк


Кроме того, рядом ездит полиция и наказывает тех, кто пытается вырваться и поехать по разделительной полосе.

Ремонт на Южном мостуРемонт на Южном мосту

Пробка по дороге в ОдессуПробка по дороге в Одессу



Как сообщали Українські Новини, в пятницу с утра в Киеве образовались пробки и тянучки

Кроме того, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности". Город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.

Тем времене в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни. 

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