Перед праздничными выходными на въезде в Одессу образовалась огромная пробка

На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходними ко Дню Конституции. Движение затруднено из-за ремонта.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Пробки обусловлены тем, что для проезда открыта лишь одна полоса трассы. Люди вынуждены часами стоять на въезде в Одессу.

Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк



Кроме того, рядом ездит полиция и наказывает тех, кто пытается вырваться и поехать по разделительной полосе.

Ремонт на Южном мосту

Пробка по дороге в Одессу





Как сообщали Українські Новини, в пятницу с утра в Киеве образовались пробки и тянучки.



Кроме того, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности". Город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.



Тем времене в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.