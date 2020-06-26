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26 июня 2020, пятница, 11:04 1550
Общество 2020-06-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве с утра образовались пробки и тянучки. Где самые загруженные дороги

В Киеве с утра образовались пробки и тянучки. Где самые загруженные дороги

Ирина Николенко
Тянучки, Пробки в Киеве, Карта пробок, Пробки в столице, Пробки на дорогах
Пробки в Киеве. Фото: Pixabay
Пробки в Киеве. Фото: Pixabay

Киев каждое утро сковывают заторы и тянучки, по состоянию на 10.55 движение затруднено в центре города, а на Северном мосту и проспекте Степана Бандеры образовались пробка.  Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, тянучки образовались в центре Киева. Движение затруднено на улицах: Владимирский узвоз, Саксаганского, Жилянской. Также на Набережно-Крещатицкой улице, бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы.

Также перекрыта дорога на проспекте Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Пробки в Киеве 26 июня. Карта: Google MapПробки в Киеве 26 июня. Карта: Google Maps

На Северном мосту и проспекте Степана Бандеры образовалась пробка с задержкой движение в 20 и 27 минут.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapПробки на Северном мосту и проспекте Степана Бандеры. Карта: Google Maps

Также затруднено движение на выезде из Киева. На Большой окружной дороге образовались тянучки с задержкой движения в 10 минут.

Северном мосту и проспекте Степана БандерыТянучки на Большой окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни. Об этом свидетельствуют данные веб-сайта всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom.

Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок и расположился между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика).

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