День Конституции-2020: сколько будут отдыхать украинцы

После празднования Троицы-2020 украинцев в июне ждет еще один длинный уикэнд в честь Дня Конституции, который отмечается ежегодно 28 июня. Українські Новини расскажут, сколько выходных предусмотрено в связи с государственным праздником.

Так, День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня и является одним из самых важных государственных праздников. Кроме того, День Конституции является официальным выходным днем.

В 2020 году День Конституции выпадает на воскресенье, следовательно, ближайший рабочий день - понедельник, 29 июня, будет выходным днем. Отметим, что всего украинцы будут отдыхать с 27 по 29 число.

В связи с двумя длинными уикэндами украинцы в июне будут работать 20 дней.

Также стоит отметить, что в Украине 28 июня отмечают не только День Конституции, но и День молодежи.

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