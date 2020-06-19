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19 июня 2020, пятница, 05:30 3002
Общество 2020-06-19T07:30:03+03:00
Українські Новини
День Конституции-2020: сколько будут отдыхать украинцы

День Конституции-2020: сколько будут отдыхать украинцы

Анна Рудык
Выходные, День Конституции, День молодежи, Выходные в июне, выходные на День Конституции
Флаг Украины. фото: pixabay
Флаг Украины. фото: pixabay

После празднования Троицы-2020 украинцев в июне ждет еще один длинный уикэнд в честь Дня Конституции, который отмечается ежегодно 28 июня. Українські Новини расскажут, сколько выходных предусмотрено в связи с государственным праздником. 

Так, День Конституции отмечается в Украине ежегодно 28 июня и является одним из самых важных государственных праздников. Кроме того, День Конституции является официальным выходным днем.

В 2020 году День Конституции выпадает на воскресенье, следовательно, ближайший рабочий день - понедельник, 29 июня, будет выходным днем. Отметим, что всего украинцы будут отдыхать с 27 по 29 число.

В связи с двумя длинными уикэндами украинцы в июне будут работать 20 дней.

Также стоит отметить, что в Украине 28 июня отмечают не только День Конституции, но и День молодежи.

Ранее Українські Новини писали, какие туристические и необычные места можно посетить в Волынской области.

Также во время летнего отпуска или выходных можно посетить старинные крепости и насладиться необычайной красотой природы в Хмельницкой области.

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