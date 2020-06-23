Трамп хочет сажать в тюрьму на 10 лет за снос памятников в США

После того, как в США в качестве протестов в борьбе с расизмом захотели снести памятник Теодору Рузвельту, президент США Дональд Трамп выступил против и заявил о том, что будет наказывать за такие радикальные действия лишением свободы до 10 лет. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я позволил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и лишать их свободы на срок вплоть до десяти лет согласно закону о сохранении мемориалов ветеранам и другим законам, касающимся этого вопроса", — подчеркнул Трамп и добавил, что решение уже вступило в силу.

Помимо этого, он заявил, что эти правила также разрешено использовать для наказания за уже снесенные монументы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.

Кроме того, в Лондоне замуровали памятник Уинстону Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов.