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23 июня 2020, вторник, 17:57 60
Америка 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп хочет сажать в тюрьму на 10 лет за снос памятников в США

Трамп хочет сажать в тюрьму на 10 лет за снос памятников в США

Елизавета Кесельман
США, Америка, Демонтаж, Памятники, Снос памятников, Дональд Трамп, Теодор Рузвельт
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

После того, как в США в качестве протестов в борьбе с расизмом захотели снести памятник Теодору Рузвельту, президент США Дональд Трамп выступил против и заявил о том, что будет наказывать за такие радикальные действия лишением свободы до 10 лет. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я позволил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и лишать их свободы на срок вплоть до десяти лет согласно закону о сохранении мемориалов ветеранам и другим законам, касающимся этого вопроса", — подчеркнул Трамп и добавил, что решение уже вступило в силу.

Помимо этого, он заявил, что эти правила также разрешено использовать для наказания за уже снесенные монументы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро. 

Кроме того, в Лондоне замуровали памятник Уинстону Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов.

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