В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого

После того, как Британские власти решили в Лондоне снести все памятники, оскорбляющие чувства темнокожих, в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом сообщает газета The New York Times. Как отмечается, статую экс-президента США назвали "символом колониальной экспансии и расовой дискриминации". Бронзовый памятник американскому президенту был основан в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец. Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка. Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Президент США Дональд Трамп назвал решение о демонтаже памятника нелепым и призвал не делать этого. Ridiculous, don’t do it! https:\/\/t.co\/VYez8p9AJh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020 Как сообщали Українські Новини, ранее в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.