В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого

После того, как Британские власти решили в Лондоне снести все памятники, оскорбляющие чувства темнокожих, в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, статую экс-президента США назвали "символом колониальной экспансии и расовой дискриминации".

Бронзовый памятник американскому президенту был основан в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.

Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Президент США Дональд Трамп назвал решение о демонтаже памятника нелепым и призвал не делать этого.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.