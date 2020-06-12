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12 июня 2020, пятница, 22:04 108
Мир 2020-06-12T23:30:02+03:00
Українські Новини
В Лондоне замуровали памятник Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов

В Лондоне замуровали памятник Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов

Елизавета Кесельман
Расизм, Британия, Лондон, Митинги, Борьба с расизмом

В то время, как в власти Лондона решили свергнуть все памятники в городе, которые оскорбляют чувства темнокожих, в городе назревают митинги против расизма, из-за которых замуровали памятник премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Об этом передает Reuters. 

Отмечается, что памятник закрыли жестяными щитами. Помимо этого, власти города замуровали военный мемориал в центре Лондона. Этот мемориал ежегодно посещают члены правительства и королевская семья, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне.

Подобные меры приняты из-за опасения того, что протестующие начнут заниматься вандализмом. Антирасистские митинги должны пройти в Лондоне в пятницу на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал протестующих отказаться от насильственных действий.

 

"Статуя Уинстона Черчилля является постоянным напоминанием о его достижениях в спасении этой страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании. Это абсурдно и позорно, что сегодня этому памятнику угрожают нападения", — написал в Facebook Джонсон.

Как сообщали Українські Новини, в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.

Кроме того, в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США. 

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