В Лондоне замуровали памятник Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов

В то время, как в власти Лондона решили свергнуть все памятники в городе, которые оскорбляют чувства темнокожих, в городе назревают митинги против расизма, из-за которых замуровали памятник премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что памятник закрыли жестяными щитами. Помимо этого, власти города замуровали военный мемориал в центре Лондона. Этот мемориал ежегодно посещают члены правительства и королевская семья, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне.

Подобные меры приняты из-за опасения того, что протестующие начнут заниматься вандализмом. Антирасистские митинги должны пройти в Лондоне в пятницу на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал протестующих отказаться от насильственных действий.

"Статуя Уинстона Черчилля является постоянным напоминанием о его достижениях в спасении этой страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании. Это абсурдно и позорно, что сегодня этому памятнику угрожают нападения", — написал в Facebook Джонсон.

Как сообщали Українські Новини, в США мятежники снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.

Кроме того, в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США.