Непогода в Украине: без света остались 103 населенных пункта

В Украине из-за непогоды без электричества остались 103 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что без света населенные пункты остаются в 4 областях.

"По состоянию на 07:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях, а именно: Сумская - 60, Киевская - 21, Черниговская - 20 и Ивано-Франковска - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

В 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня 8 населенных пунктов Ивано-Франковской области оставались обесточенными из-за непогоды.

Тем временем непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов.

Также Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.