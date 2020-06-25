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25 июня 2020, четверг, 05:50 2242 Карта
Политика 2020-06-25T07:45:02+03:00
Українські Новини
Мощные ливни и потопы в Украине продолжатся: синоптик дала неутешительный прогноз

Мощные ливни и потопы в Украине продолжатся: синоптик дала неутешительный прогноз

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Сильные дожди с грозами и шквалами, в результате которых вышли из берегов реки на западной Украине, пока не прекратятся в западных областях. При этом на остальной территории страны будет в основном солнечная и жаркая погода

В четверг, 25 июня, западные области продолжит заливать. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Западная часть Украины, а особенно та, которая сейчас больше всех интересует – Карпаты, Прикарпатье, Буковина, – снова в дождях. Соответственно, гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи… К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно", – написала она.

Диденко отметила, что в четверг на большей части территории Украины будет сухая погода, разве что где-то пройдут "неожиданные" дожди с грозами. Температура воздуха ожидается в пределах 26-30 градусов, на западе Украины – 23-27 градусов.

В Киеве 25 июня синоптик прогнозирует солнечную погоду и без осадков, температура воздуха 28 градусов.

В то же время, в Гидрометцентре ожидают, что ситуация с паводком в западных областях Украины должна стабилизироваться до конца текущей недели.

Об этом заявили синоптики во время заседания государственной комиссии под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля, сообщает официальный сайт Кабинета министров.

"По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются", - говорится в сообщении.

В то же время, метеорологи не исключили, что возможно существенное повышение воды в западных регионах, и, в частности, в реке Днестр.

Прогноз погоды 25 июня. ГидрометцентрПрогноз погоды 25 июня. Гидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили об опасной погоде

Тем временем синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

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