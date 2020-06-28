подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 23:42 24 Карта
Общество 2020-06-28T23:42:01+03:00
Українські Новини
В некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение

В некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Штормовое предупреждение, Град, Прогноз погоды, грозы
Гроза
Гроза

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами, в то время, как на западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Грозы завтра охватят Левобережье, а также западные области Украины. При грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды 29 июня в Украине. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 29 июня в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях. Возможны затопления в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и г. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Кроме того, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Тем временем непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов. Из-за непогоды появилась проблема с питьевой водой в пострадавших регионах, которая туда доставляется вертолетами.

Больше новостей о: Погода Дожди Штормовое предупреждение Град Прогноз погоды грозы

В июле ударит жара до +41. Синоптики рассказали, ч...
Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о неп...
Непогода подтопила жилые дома и дороги. Полиция оп...
В столицу возвращается жаркая и сухая погода. Сино...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины
Новости
Анджей Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши 23:20
Использовали песни на предвыборных митингах. Группа Тhe Rolling Stones пригрозила Трампу судом 22:16
Туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму 21:50
В ВСУ за сутки не поменялось количество новых случаев коронавируса. Сколько всего заболевших 21:18
В Минздраве рассказали, почему алкоголь несовместим с жарой 20:54 Инфографика
больше новостей
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:05
Газ. Фото: pixabay
"Киевгаз" ликвидировал угрозу взрыва в многоэтажке - хулиган перерезал шланг 13:55
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав 11:40
МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики 14:07
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
больше новостей
В ВСУ за сутки не поменялось количество новых случаев коронавируса. Сколько всего заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok