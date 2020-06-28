В некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами, в то время, как на западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Грозы завтра охватят Левобережье, а также западные области Украины. При грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды 29 июня в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях. Возможны затопления в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и г. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.



Кроме того, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.



Тем временем непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов. Из-за непогоды появилась проблема с питьевой водой в пострадавших регионах, которая туда доставляется вертолетами.