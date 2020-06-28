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28 червня 2020, неділя, 23:42 8
Суспільство 2020-06-29T13:30:04+03:00
Українські Новини
У деяких областях України оголосили штормове попередження

У деяких областях України оголосили штормове попередження

Валерия Драгомирова
Негода, Прогноз погоди, штормове попередження, повінь, Дощі та грози
Гроза
Гроза

У той час, як повінь на заході України пошкодила ГТС, у понеділок, 29 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози з градом і шквалами.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Грози завтра охоплять Лівобережжя, а також західні області України. В окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди 29 червня в Україні. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 29 червня в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про нові паводки у Вінницькій та Одеській областях. Можливі затоплення населених пунктів Біляївського району Одеської області с. Яськи і р. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.

Крім того, прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.Тим часом негода в західних регіонах знищила 120 мостів. Через негоду з'явилася проблема з питною водою в постраждалих регіонах, яку доставляють туди вертольотами.

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