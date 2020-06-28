На западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов

Пока синоптики предупреждают о новых паводках, по состоянию на 09:00 воскресенья в 95 населенных пунктах в западной Украине остаются подтопленными жилые дома и приусадебные участки вследствие непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини. В частности, в Ивано-Франковской области в 55 населенных пунктах остаются подтопленными 1 038 домов, 1 180 подвалов и 1 619 приусадебных участков. В течении суток силами ГосЧС отселены 62 человека (с начала работ - 1002), откачана (отведена) вода из 20 жилых домов и хозяйственных построек (с начала работ - 348) и 98 (с начала работ - 209) колодцев, расчищено 0,3 км (с начала работ 9,5 км) автодорог, 170 м русел рек (с начала работ - 3,17 км), 45 м водоотводных сетей (с начала работ - 14 км). В Черновицкой области подтоплены 218 домов, 366 подвалов, 907 приусадебных участков. Откачана вода из 222 жилых домов, 89 колодцев и приусадебных участков, оказана помощь в укреплении 4 дамб. Во Львовской области подтопления жилых домов ликвидированы, остаются затопленными 21 подвал и 6 приусадебных участков. Откачан 4 140 куб. м воды (с начала работ - 9 800 куб. м) с приусадебных участков и 55 колодцев (с начала работ - 112), расчищено 1,2 км автодорог. В Тернопольской области подтоплено 108 жилых домов и хозяйственных построек, 51 подвал, 263 приусадебных участка. Откачано более 340 куб. м воды из 14 жилых домов и 37 колодцев. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья. Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.