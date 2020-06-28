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28 июня 2020, воскресенье, 11:34 438
Политика 2020-06-28T12:45:01+03:00
Українські Новини
На западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов

На западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов

Кира Молчанова
Львовская область, Тернопольская область, Наводнение, Черновицкая область, наводнение на западе Украины
Паводок на Закарпатье. Фото: Нацполиции
Паводок на Закарпатье. Фото: Нацполиции

Пока синоптики предупреждают о новых паводках, по состоянию на 09:00 воскресенья в 95 населенных пунктах в западной Украине остаются подтопленными жилые дома и приусадебные участки вследствие непогоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

В частности, в Ивано-Франковской области в 55 населенных пунктах остаются подтопленными 1 038 домов, 1 180 подвалов и 1 619 приусадебных участков.

В течении суток силами ГосЧС отселены 62 человека (с начала работ - 1002), откачана (отведена) вода из 20 жилых домов и хозяйственных построек (с начала работ - 348) и 98 (с начала работ - 209) колодцев, расчищено 0,3 км (с начала работ 9,5 км) автодорог, 170 м русел рек (с начала работ - 3,17 км), 45 м водоотводных сетей (с начала работ - 14 км).

В Черновицкой области подтоплены 218 домов, 366 подвалов, 907 приусадебных участков.

Откачана вода из 222 жилых домов, 89 колодцев и приусадебных участков, оказана помощь в укреплении 4 дамб.

Во Львовской области подтопления жилых домов ликвидированы, остаются затопленными 21 подвал и 6 приусадебных участков.

Откачан 4 140 куб. м воды (с начала работ - 9 800 куб. м) с приусадебных участков и 55 колодцев (с начала работ - 112), расчищено 1,2 км автодорог.

В Тернопольской области подтоплено 108 жилых домов и хозяйственных построек, 51 подвал, 263 приусадебных участка.

Откачано более 340 куб. м воды из 14 жилых домов и 37 колодцев.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

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