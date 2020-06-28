подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях
28 июня 2020, воскресенье, 10:25 162
Политика 2020-06-28T10:31:32+03:00
Українські Новини
Украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях

Украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях

Кира Молчанова
Киевская область, Одесская область, Десна, Наводение, Паводок, Припять, ГСЧС
Река Припять. Фото: Википедия
Река Припять. Фото: Википедия

Дожди по всей Украине могут спровоцировать подъем уровня воды в Киевской и Одесской областях на реках бассейнов Припяти и Днестра.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня и завтра в связи с пропуском высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.

Вместе с тем, возможны затопления в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

На Киевщине на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды. В связи с чем возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

Дальнейшее затопление не исключено и на Закарпатье. Сегодня также ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы - в\п с. Верхние Реметы на 1,2 - 1,7 м над уровнем, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

Больше новостей о: Киевская область Одесская область Десна Наводение Паводок Припять ГСЧС

В двух областях поднимется уровень воды: куда лучше не ехать
Увеличилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина
Новости
Украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях 10:25
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
Конституция Украины. Фото: vesti-ukr.com
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником 09:38
Мир преодолел психологическую отметку. На планете зафиксировано свыше 10 млрд случаев COVID-19 08:55
На длинных выходных курс гривны снизился еще больше 08:30
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА 15:06
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Мэр Херсона поздравил горожан с годовщиной заявления ОУН о сотрудничестве с Гитлером 14:29
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok