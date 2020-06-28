Украинцев предупредили о новых паводках в Киевской и Одесской областях

Дожди по всей Украине могут спровоцировать подъем уровня воды в Киевской и Одесской областях на реках бассейнов Припяти и Днестра.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня и завтра в связи с пропуском высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.

Вместе с тем, возможны затопления в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

На Киевщине на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды. В связи с чем возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

Дальнейшее затопление не исключено и на Закарпатье. Сегодня также ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы - в\п с. Верхние Реметы на 1,2 - 1,7 м над уровнем, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.