Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917

27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 20,8%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 июня в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 129 летальных, 18 934 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 917 новых случаев, выздоровело 233 человека, умерли 19 человек.

Таким образом, 27 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 917 против 233.

Количество новых случаев заболевания 27 июня составило 2,2% от общего количества заболевших на 26 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 28 июня составило 22 919 человек, что на 3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 177), в Киеве (4 935) и Черновицкой области (4 686).

В Ривненской области зафиксировано3 568 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 726 случаев, в Киевской - 2 506, в Ивано-Франковской области - 2 300, в Волынской - 2 228, в Харьковской - 2 082, в Тернопольской - 1 893, в Винницкой - 1 833, в Одесской - 1 601, в Житомирской - 1 396, в Днепропетровской - 1 087 случаев.

791 случай выявлен в Хмельницкой области, 646 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Черкасской, 568 случаев - в Запорожской, 526 случаев - в Черниговской, 479 случаев - в Донецкой, 436 случаев - в Николаевской, 310 случаев - в Полтавской, 295 случаев - в Сумской, 191 случай - в Херсонской и 80 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 948 до 42 065, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 110.

25 июня было выявлено 1 109 новых случаев заболевания, 24 июня - 994 случая, 23 июня - 940 случаев.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.